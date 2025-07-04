Пенсионер из Петербурга «для сохранения денег» отдал мошенникам 18 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой аферистов. Якобы для сохранения денежных средств его убедили отдать 18 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожилой мужчина обратился к правоохранителям с заявлением 3 июля. В нем он указал, что на телефон приходили звонки от неизвестных. Злоумышленники убедили пенсионера, что для сохранения денег от мошенников в два этапа нужно передать курьеру крупную сумму.

По факту обмана петербуржца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургского пенсионера убедили передать курьерам мошенников 11,3 млн рублей.

Татьяна Титаева