Пенсионер из Петербурга «для сохранения денег» отдал мошенникам 18 млн рублей
Житель Санкт-Петербурга стал жертвой аферистов. Якобы для сохранения денежных средств его убедили отдать 18 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пожилой мужчина обратился к правоохранителям с заявлением 3 июля. В нем он указал, что на телефон приходили звонки от неизвестных. Злоумышленники убедили пенсионера, что для сохранения денег от мошенников в два этапа нужно передать курьеру крупную сумму.
По факту обмана петербуржца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургского пенсионера убедили передать курьерам мошенников 11,3 млн рублей.