Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области предупредили о грозе 9 июля

Местами по региону и Ярославлю с 15:00 9 июля и до 6:00 10 июля пройдет гроза с ливнем и градом. Непогода будет сопровождаться ветром с порывами 15-20 м/с. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, нарушениями в работе транспорта, обрушением конструкций, падением деревьев, угрозой гибели сельскохозяйственных культур.

Напомним, что утром 9 июля в регионе продолжается устранение последствий грозового фронта, прошедшего 8 июля. Сильный ветер повалил сотни деревьев, унес остановки и крыши домов.

Последствия грозы в Ярославской области смотрите в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Новости компаний Все