В Ярославской области предупредили о грозе 9 июля

Местами по региону и Ярославлю с 15:00 9 июля и до 6:00 10 июля пройдет гроза с ливнем и градом. Непогода будет сопровождаться ветром с порывами 15-20 м/с. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, нарушениями в работе транспорта, обрушением конструкций, падением деревьев, угрозой гибели сельскохозяйственных культур.

Напомним, что утром 9 июля в регионе продолжается устранение последствий грозового фронта, прошедшего 8 июля. Сильный ветер повалил сотни деревьев, унес остановки и крыши домов.

Последствия грозы в Ярославской области смотрите в фотогалерее «Ъ-Ярославль».