Делегация Челябинской области на «Иннопроме» заключила более 30 соглашений

На промышленной выставке «Иннопром – 2025» делегация Челябинской области заключила более 30 соглашений о сотрудничестве и совместных проектах. Общий объем инвестиций в их реализацию превысит 30 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году на «Иннопроме» Челябинская область представила двухэтажный стенд, на котором южноуральские предприятия презентовали свои разработки. На выставке был выставлен макет промышленного кластера «Смарт Элемент». Объект появится в Южноуральске и объединит в одну сеть заводы цветной и черной металлургии, химической промышленности и производства удобрений. Размер инвестиций в проект оценивается в 700 млрд руб.

Кроме того, на стенде предприятие «ДСТ-Урал» представило мобильное робототехническое средство пожаротушения тяжелого класса и ратрак для горнолыжных курортов, разработанный с группой компаний «Синара». Нового консольно-портального робота GR-40 также презентовал «Завод роботов». Автомобильный завод «Урал» продемонстрировал проект производства ведущих мостов для отечественных грузовиков.

Ольга Воробьева