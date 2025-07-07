Заводы соберут в сеть

В Челябинской области планируется построить промышленный кластер «Смарт Элемент». Площадка с объединенными в одну сеть предприятиями цветной и черной металлургии, химической промышленности и энергетики появится в Южноуральске. Генеральным подрядчиком строительства станет китайская организация CM Peace (Dalian) Limited, с которой губернатор Алексей Текслер и управляющая компания «Смарт Элемент» подписали соглашение на «Иннопроме-2025». Эксперты считают, что промышленный кластер расширит технологические и экспортные возможности Челябинской области. Китайские партнеры смогут привлечь финансирование и ускорить строительство за счет большого опыта в реализации крупных промышленных проектов. По оценкам аналитиков, размер инвестиций в создание инфраструктуры кластера может составить от 1 до 3 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект включает строительство логистического центра, газовой и солнечной электростанций

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Проект включает строительство логистического центра, газовой и солнечной электростанций

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Южноуральске Челябинской области построят крупный промышленный кластер «Смарт Элемент». На его площадке появятся предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности и энергетики. Соглашение о строительстве подписали губернатор Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и президент китайской организации CM Peace (Dalian) Limited Цзи Чуньхуэй на промышленной выставке в Екатеринбурге «Иннопром-2025».

Проект строительства включает возведение медеплавильного завода «Элемент 29». Его производительность составит 430 тыс. т катодной меди в год. Предполагается, что при изготовлении железного концентрата на заводе исключат использование кранов и ковшей. Полученный продукт в дальнейшем будут направлять в комплекс черной металлургии для создания стального проката.

На производстве прибегнут к технологии прямого восстановления. Это процесс получения железа из железной руды путем удаления кислорода с помощью газов или твердого углерода. Такая технология позволит отказаться от использования доменных печей.

Китайская компания CM Peace (Dalian) Limited входит в состав корпорации CIMM CROUP. Она является генеральным подрядчиком проектов «под ключ» в металлургической, химической, горнодобывающей промышленности и энергетике. Помимо этого, организация занимается производством и экспортом графитовых электродов, расходных материалов для металлургии. Китайский холдинг также производит станки, автотранспорт, а также добывает руду. CM Peace (Dalian) Limited экспортирует свою продукцию в Испанию, Германию, Италию, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию, Бразилию.

Кроме того, в проекте предусмотрено строительство заводов химического комплекса. Металлургические предприятия кластера будут обеспечивать их необходимыми компонентами для производства сложных минеральных удобрений, повышающих урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

Инфраструктура проекта также включает собственную железнодорожную станцию, логистический центр, газовую электростанцию и системы солнечной генерации. Для будущих работников промышленного кластера построят офисы, учебные классы, спортивные площадки, а также парк с водоемом.

«Подписание этого меморандума — важное событие не только для Челябинской области, но и для всей российской промышленности. Создание кластера “Смарт Элемент”— это закладка фундамента для принципиально новой модели промышленного производства. Мы говорим о высокотехнологичном, экологически ответственном и социально ориентированном комплексе, который станет образцом для всей страны»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Управляющая компания «Индустриальный парк “Смарт Элемент”» зарегистрирована в Южноуральске в мае 2025 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», головной организацией является ООО «Современные управленческие решения» (Екатеринбург). По 45% доли компании принадлежит Игорю Кожухову и Роману Горохову.

«Вместе с китайскими коллегами и благодаря поддержке губернатора мы построим практически безотходные предприятия по самым строгим экологическим стандартам в рамках единого технологического цикла и покажем прекрасный пример для коллег со всей страны, как должно выглядеть промышленное производство — безопасное, экологичное и высокопродуктивное»,— уточнил директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что соглашение о создании промышленного кластера является значимым шагом в развитии экономики Челябинской области. «Кластер, объединяющий металлургические, химические и энергетические производства, способен стать центром инновационного развития, позволяющим оптимизировать логистику, снизить издержки за счет инфраструктурной интеграции и повысить эффективность использования ресурсов. Для Челябинской области, где традиционно доминирует тяжелая промышленность, такой проект может стать стимулом для перехода к более высокотехнологичному производству, что особенно актуально в контексте импортозамещения и стабилизации устойчивого роста экономики»,— считает эксперт. По его мнению, этот проект окажет значительный синергетический эффект для экономики Челябинской области за счет создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, привлечения инвестиций, расширения экспортных возможностей.

«Сотрудничество с китайской компанией может открыть перспективы для технологического обмена, доступа к новым рынкам и привлечения иностранных инвестиций, что особенно важно в условиях санкций и ограниченного доступа к западным партнерам. Китайские компании, как правило, обладают опытом масштабных инфраструктурных проектов и могут предоставить как финансирование, так и технические решения, что ускорит реализацию проекта. Кроме того, такое сотрудничество может укрепить позиции Челябинской области как логистического хаба между Россией, ее торговым партнерами и Азией»,— рассказал Дмитрий Жарский. По его словам, средний размер инвестиций в создание аналогичных кластеров в России варьируется от 1 до 3 млрд руб.

Ольга Воробьева