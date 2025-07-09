Главным тренером «Локомотива-Кубани» назначен лучший тренер Суперлиги Антон Юдин

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о назначении Антона Юдина на пост главного тренера. Сроки и условия контракта не разглашаются.

52-летний Юдин начал тренерскую карьеру в 2011 году. Сначала он работал ассистентом в петербургском «Спартаке», через три года присоединился к тренерскому штабу московского ЦСКА. В 2023-м Юдин возглавил петербургский «Зенит-2» и дошел с командой до финала Суперлиги — второго по значимости дивизиона в структуре российского баскетбола (после Единой лиги ВТБ). Через год специалист был назначен главным тренером ЦСКА-2. Юдин привел команду к серебряным медалям Суперлиги и был признан лучшим тренером турнира.

На посту главного тренера «Локомотива-Кубани» Юдин сменил Андрея Ведищева. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ краснодарский клуб занял четвертое место, уступив в борьбе за бронзу казанскому УНИКСу.

Таисия Орлова