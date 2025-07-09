За полгода проверку репродуктивного здоровья прошли 103 тысячи нижегородцев

В первом полугодии 2025 года почти 103,5 тыс. жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Это почти на 44% больше, чем за весь 2024 год, следует из информации регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению главы минздрава области Галины Михайловой, охват все равно пока недостаточный. «Это не только вопрос потенциала человека к деторождению, но и зачастую вопрос качества и продолжительности его жизни. Например, в 2024 году в структуре злокачественных новообразований, выявленных у наших женщин, 40% были связаны именно с органами репродуктивной системы», — сказала министр.

Она рассказала также, что в рамках комплексной программы «Охрана материнства и детства» будут расширять сеть женских консультаций: до 2030 года акушерско-гинекологические кабинеты Ардатовской, Володарской, Пильнинской, Починковской и Шатковской центральных районных больниц (ЦРБ) должны стать полноценными женскими консультациями с современным диагностическим оборудованием. Кроме того, благодаря экономии средств, минздрав рассчитывает открыть еще одну женскую консультацию нового типа в Семеновской ЦРБ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде региональные власти создают медицинский «Семейный квартал». Для этого объединяют больницу №28, поликлинику №17 и роддом №5.

Галина Шамберина