Цифровое развитие — наш приоритет

В первый день ежегодной международной промышленной выставки «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге, «Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых цифровых решений и реализацию совместных проектов в сфере энергетики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Уралэнергосбыт» Фото: пресс-служба «Уралэнергосбыт»

Основные задачи партнерства включают развитие облачных сервисов, интеграцию информационных систем, создание и модернизацию инфраструктуры связи. Особый акцент сделан на научно-техническое сотрудничество, основанное на решениях в области искусственного интеллекта, модернизации BI-систем и управлении данными. Документ подписали первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых и директор Челябинского филиала «Ростелеком» Евгений Макагонов.

«Мы уже работаем в тесном партнерстве с "Ростелекомом". Компания предоставила защищенные каналы связи, которые легли в основу разработанной нами уникальной системы видеоконсультирования клиентов "Продиалог". Уверен, что дальнейшее взаимодействие станет важным шагом к полному цифровому обновлению внутренних процессов, – прокомментировал Андрей Святых. – Совместные проекты позволят внедрить дополнительные инновационные решения и повысить общую эффективность работы компании».

В компании подчёркивают, что созданная цифровая платформа позволяет гибко выстраивать сервис вне зависимости от формата и места обращения клиента. Операторы работают параллельно в голосовых, текстовых и видеоканалах, а вся информация об обращениях доступна в едином интерфейсе. Это обеспечивает точные и своевременные ответы, а также позволяет масштабировать обслуживание без открытия новых офисов — достаточно установить инфомат в месте с доступом к сети.

«"Уралэнергосбыт" создал и развивает действительно уникальный для России цифровой формат обслуживания, где мы являемся основным технологическим партнёром. Мы готовы предложить наши лучшие решения в области ИТ. Акцент сделаем на импортозамещении в программно-аппаратных комплексах, обеспечении информационной безопасности объектов критической инфраструктуры, а также запустим дополнительные проекты с применением ИИ, чтобы выйти на качественно новый уровень обслуживания потребителей», - отметил Евгений Макагонов.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») – совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» и АО «Энергосбытовая компания «Восток», образованное сторонами на паритетных началах. С 1 июля 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Компанией учреждены два дочерних общества. ООО «Новая энергия» оказывает услуги по энергоснабжению в сегменте B2B. ООО «Новые коммунальные решения» выполняет функционал единого расчетного центра, имеет более 2 млн клиентов по разным услугам и 49 точек обслуживания.

ООО «Уралэнергосбыт»