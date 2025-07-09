В аэропорту Казани задержаны пять рейсов на вылет и три на прилет, еще один рейс отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержано 8 рейсов и отменен один

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержано 8 рейсов и отменен один

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Максимальная задержка составляет более семи часов для рейса «Аэрофлота» в Сочи

Среди задержанных рейсов на вылет — самолеты в Сочи, Москву и Анталью. Рейс «Аэрофлота» в Сочи перенесен с 09:50 на 17:15, рейс «Победы» в Москву — с 21:50 на 23:40. Отменен рейс «Северного Ветра» в Москву.

На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Антальи и Омска. Рейс «Победы» из Москвы задержан на два часа и десять минут, рейс «Аэрофлота» из Антальи — на три часа. Рейс «Икара» из Омска задержан на 50 минут.

Сегодня в Татарстане вводили режим беспилотной опасности с 2:45 мск, который продлился чуть больше семи часов. Аэропорты Казани и Нижнекамска при этом не закрывались и продолжали работать в штатном режиме.

Анар Зейналов