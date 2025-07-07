Несовершеннолетний байкер скончался в ДТП на автодороге «А 120» в Ленобласти

Байкер в возрасте 16 лет погиб в результате аварии на автодороге «А 120» в Ломоносовском районе Ленобласти. Он столкнулся с автомобилем UMC с полуприцепом, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Подросток 6 июля при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении другому транспортному средству. Грузовик, в который врезался байкер, следовал по встречной полосе. После аварии автомобиль UMC наехал на металлическое ограждение и угодил в кювет.

Несовершеннолетний ушел из жизни до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что троллейбус сбил курьера «Яндекс Еды» на проспекте Стачек.

Татьяна Титаева