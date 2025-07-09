Треть казанцев сталкиваются с конфликтами на работе из-за кондиционеров

В Казани 33% сотрудников сталкиваются с конфликтами в рабочих коллективах из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного с 26 мая по 11 июня 2025 года среди офисных сотрудников Казани.

Еще 50% работников утверждают, что таких споров у них не бывает. У 17% опрошенных на рабочих местах вообще нет климатической техники.

Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет — 45% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении. Среди сотрудников до 35 лет таких 30%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — 24%. Чаще остальных о конфликтах из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тыс. руб. — 42% против 30% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб.

Кроме того, в 2024 году каждый пятый работающий житель Казани конфликтовал с коллегами, а каждый шестой — с руководством.

Анар Зейналов