Ночью над Черноземьем сбили 48 беспилотников

Дежурные средства ПВО ночью ликвидировали над Россией 86 беспилотников, в том числе 48 над Черноземьем. 23 БПЛА сбили над Курской областью, по 12 — над Белгородской и Орловской, еще один — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о ночной атаке БПЛА на Рыльск. Под удар ВСУ попали инфекционный корпус Рыльской центральной райбольницы, здание скорой помощи и административное здание агрофирмы. В результате пострадали две мирных жительницы, одной из них потребовалась госпитализация. В регионе с 21:31 8 июля до 8:24 9 июля действовала опасность атаки БПЛА.

Орловский губернатор Андрей Клычков подтвердил информацию оборонного ведомства и уточнил, что последствий не обнаружено. Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что беспилотник сбили над одним из городов региона. Пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность удара дронов, объявленная в 22:26 8 июля.

Власти Белгородской области отдельно не прокомментировали атаки. В регионе с 11:09 8 июля до 8:23 9 июля действовал режим опасности удара БПЛА.

UPD: в Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА.

Алина Морозова