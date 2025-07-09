Умер украинский композитор Игорь Поклад, автор музыки к мультфильмам «Казаки»

В возрасте 83 лет умер украинский композитор Игорь Поклад, автор музыки к серии мультфильмов о приключениях трех запорожских казаков.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу»,— написала супруга композитора Светлана в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Последние дни композитор провел в своем доме в поселке Ворзель в Киевской области.

Господин Поклад написал музыку для множества песен, а также мюзиклов, фильмов и мультипликационных лент. В частности, для короткометражных мульфильмов о похождениях Грая, Ока и Тура — трех запорожских казаков. Первая картина серии вышла в 1967 году на киностудии «Киевнаучфильм».

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны вместе с семьей вернулся на Украину. Там в 1967 году окончил класс профессора Андрея Штогаренко в Киевской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.