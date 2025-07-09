Полиция задержала двух москвичей, подозреваемых в похищении жителя Обнинска

Оперативники задержали двух жителей Москвы, которых подозревают в похищении жителя Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, житель Обнинска познакомился с двумя молодыми людьми в соцсети, «после чего между ними возник конфликт». Что стало причиной ссоры, в МВД не уточнили. При этом известно, что москвичи захотели выяснить отношения с оппонентом лично, узнали его адрес и приехали в Калужскую область. Под предлогом разговора они заманили жертву в автомобиль, отвезли в безлюдное место, там избили, записывая происходящее на видео. Затем преступники скрылись, бросив потерпевшего, но он смог самостоятельно добраться до города и обратился в полицию.

Сотрудники московского и калужского подразделений МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории столичного региона. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Подозреваемые арестованы.