Главе СКР доложат по делу о разрушенном потолке в многоквартирном доме Златоуста

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о разрушенном потолке в аварийном многоквартирном доме Златоуста. Управляющая компания игнорирует обращения жильцов, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), вскоре после того, как информация об инциденте появилась в социальных сетях челябинского отделения движения «Народный фронт». В публикации сообщалось, что потолок обрушился в двухэтажном аварийном доме по улице Северная, 2. Жители бояться дальнейшего разрушения здания. Дом обслуживает управляющая компания «Укико» из Подмосковья. По словам жильцов, организация не выходит с ними на связь, но продолжает выставлять большие счета за обслуживание здания.

Проверку по этому обращению также провела прокуратура Челябинской области. По данным надзорного ведомства, частичное обрушение потолка произошло в апреле этого года. Дом включен в программу по переселению граждан из аварийного жилья. В квартире, где рухнул потолок, никто не жил. Всего в доме числятся восемь жильцов, которым предложено временное жилье. Прокуратура продолжает проверку.

Доклад о расследовании уголовного дела главе Следственного комитета РФ представит руководитель регионального управления СК России Алексей Колбасин.

Ольга Воробьева