Более 30 кубометров нефтепродуктов собрали на реке Старковке в Ижевске

Более 30 куб. м нефтепродуктов убрано с поверхности ижевской реки Старковка, сообщили в администрации города. Собранные смеси и бытовой мусор с береговой линии — стекло, пластик и другие отходы — вывозят на специальный полигон для утилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Александров Фото: Максим Александров

На участке установлены боновые заграждения для исключения утечки нефтепродуктов в другие водоемы. На следующем этапе береговую линию очистят с помощью сорбентов, поглощающих нефть.

«Ситуация — на постоянном контроле администрации Устиновского района и всех заинтересованных служб. Составлен план действий по ликвидации разлива нефти. Заключены договоры со специализированными организациями, которые занимаются сбором и утилизацией нефтепродуктов»,— говорится в сообщении.

Напомним, разлив нефтепродуктов на реке зафиксировали 29 мая, после жалоб местных жителей на характерный запах. Режим ЧС был введен только 27 июня. Площадь разлива составила 640 кв. м. После обнаружения смесей на участке специалисты провели забор воды в трех точках. Результаты исследований показали повышенное содержание нефтепродуктов. Региональное СУ СКР начало доследственную проверку по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод». Ликвидацию последствий разлива взяла на контроль удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура.

4 июля началась ликвидация последствий ЧС. Предварительный объем нефтепродуктов, попавших в реку, был оценен в 31 т. Очистка участка реки проводится за счет городского бюджета. Загрязнение планируется устранить за один месяц. Эксперты считают, что затягивание сроков усложнит сбор нефтепродуктов из-за того, что вещества могут осесть на илистое дно.

Подробнее об этом читайте в материале «Нашли черноточину».