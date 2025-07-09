УФАС обязал «Миассводоканал» прекратить навязывать невыгодный договор лицею

В Миассе водоснабжающая организация злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Нарушение закона о защите конкуренции в действиях ОАО «Миассводоканала» признало управление ФАС России по Челябинской области. Компания навязывала невыгодные условия договора лицею №6, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее образовательное учреждение обратилось с жалобой на коммунальную компанию. Невыгодные условия договора выразились в том, что границы эксплуатационной ответственности сторон, установленные «Миассводоканалом», не соответствовали законодательству о водоснабжении и водоотведении. Соглашение об иных границах стороны не достигли.

Челябинское УФАС в ходе проверки подтвердило нарушение закона. «Миассводоканалу» выдано предупреждение с требованием до 1 августа прекратить навязывание невыгодных условий договора и внести изменения в акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

В случае невыполнения требований УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.