Дожди и грозы омрачат жизнь в Петербурге 8 июля

Жителям и гостям Санкт-Петербурга следует прихватить с собой зонты 8 июля. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предупреждение разместили в Telegram-канале ГУ МЧС по городу. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 июля Петербург накроют дожди, будут грозы. Скорость ветра может достичь 18 м/с.

В связи с этим с 13:00 до 21:00 8 июля на территории Петербурга будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Петербургские специалисты 7 июля продолжают восстанавливать порядок в городе после прошедшего в пятницу шторма. В комитете по благоустройству уточнили, что количество упавших деревьев составило 496, прежде сообщалось о порядка 300 стволах.

Татьяна Титаева