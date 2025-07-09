Директор Фонда кино Абхазии извинился за слова о российских туристах

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за свое высказывание о том, что экономные туристы из России — это угроза национальной безопасности республики. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором глава фонда жаловался на россиян за то, что они приезжают по дешевым путевкам и живут «анклавами». Он утверждал, что российские туроператоры устраивают ценовой демпинг в сферах гостиничного бизнеса и экскурсий, из-за чего абхазские предприниматели страдают.

Высказывания вызвали резонанс, и Александр Басария записал видео с извинениями. В ролике, который опубликовал «Спутник Абхазия», он заверил, что осознал свою неправоту. Угрозу для безопасности страны «представляют именно такие провокационные высказывания», подчеркнул глава фонда.

Александр Басария добавил, что многонациональный народ Абхазии всегда отличался гостеприимством.

Минтуризма Абхазии в свою очередь заявило, что туристы из России являются основой турпотока в республику. На протяжении многих лет они остаются важными гостями в стране, подчеркнули в пресс-службе.