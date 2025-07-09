В Якутии произошла вспышка сальмонеллеза после празднования Ысыаха Олонхо

В Якутии более 50 человек обратились за медпомощью, у пациентов подозревают сальмонеллез. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, симптомы у заболевших появились после посещения мероприятий Нерюнгринском районе, посвященных празднику лета Ысыаху Олонхо.

«Заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы", - сказано в сообщении.

Предполагаемые случаи сальмонеллеза зафиксировали как в самом Нерюнгринском районе, так и у жителей Якутска, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Намского районов. Сейчас специалисты Роспотребнадзора пытаются выявить некачественные товары у поставщиков и производителей, они будут изъяты из оборота.

Ысыах Олонхо связан с культом солнечных божеств и культом плодородия, по традиции его отмечают в день летнего солнцестояния. В этом году праздник впервые отмечали в Нерюнгринском районе, в программу включили свыше 70 мероприятий, указывает ТАСС.