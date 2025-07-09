Петербуржцы перестали покупать мороженое и лимонады в холодный июнь

Холодный июнь стал причиной ощутимого падения спроса на классические летние продукты в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГК «О’КЕЙ» 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продажи мороженого по сравнению с первым месяцем лета 2024 года упали на 15%, прохладительных напитков — на 10%. Холодные закуски также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5%.

На смену привычным блюдам теплого сезона пришли позиции, больше характерные для осени и зимы. В гипермаркетах выросли продажи борща (+7%), салата «Оливье» (+5%) и курицы гриль (+9%). Изменился и гардероб: покупатели стали чаще выбирать теплую одежду.

В числе самых востребованных — махровые носки, флисовые кофты, детские шапки и шарфы. При этом спрос на пляжные шорты упал на 90%, на купальники — на 59%.

Из-за прохладного лета петербуржцы выбирают альтернативные сценарии досуга. Положительную динамику показывают настольные игры (+10%) и туристические товары вроде газовых горелок (+30%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поход в гипермаркет для некоторых жителей Петербурга — история иногда даже не про покупки, сколько про способ отвлечься. Посещение магазина помогает «перезагрузиться» 15% опрошенных жителей Северной столицы.

Андрей Маркелов