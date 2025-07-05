Более 20% жителей Петербурга воспринимают поход в гипермаркет как способ отвлечься

Поход в гипермаркет для некоторых жителей Санкт-Петербурга — история иногда даже не про покупки, сколько про способ отвлечься. Посещение магазина помогает «перезагрузиться» 15% опрошенных жителей Северной столицы, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ГК «О’КЕЙ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом неспешная прогулка мимо стеллажей и разглядывание витрин приносит удовольствие 7% респондентов. Такой подход к посещению гипермаркетов привел к тому, что на пятницу и субботу приходится наибольший поток покупателей.

Цель запастись продуктами на неделю или две преследуют 35% опрошенных. Желание купить что-то по скидке есть у 32% петербуржцев. Еще 11% местных жителей заявили, что посещают гипермаркеты перед праздниками и застольями.

Чаще всего туда ходят в одиночку или с кем-то из членов семьи. При этом 10% петербуржцев заявили, что перешли на доставку продуктов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ритейлер «Лента» выкупил челябинскую торговую сеть «Молния».

Татьяна Титаева