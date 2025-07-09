Вице-мэра Красноярска допросили по уголовному делу, в его доме прошел обыск

Первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия города. Господин Мацак сам явился на допрос. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«По Мацаку дела уголовного нет пока еще»,— уточнил собеседник агентства. По его словам, сегодня утром в доме вице-мэра прошли обыски.

Сообщается, что дело в отношении сотрудника предприятия возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Он обвиняется в выполнении бесплатных работ на территории загородного дома Александра Мацака общей стоимостью более 250 тыс. руб.

Пресс-служба МВД по региону заявила, что один из руководителей автотранспортного предприятия использовал в личных целях ресурсы предприятия с мая по июнь 2022 года. По данным ведомства, он снимал с маршрута спецтехнику для работ на участке знакомого.