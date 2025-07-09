Константин Шагимуратов назначен полпредом главы Башкирии в Курултае

Оставивший должность председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов назначен полномочным представителем главы региона в Курултае. Соответствующий приказ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

На этой должности господин Шагимуратов сменил Альбину Воробьеву, которая стала советником руководителя администрации главы региона.

Константин Шагимуратов родился в 1975 году в Уфе. До 2012 года занимал различные должности в администрации Советского района Уфы и мэрии, а также в муниципальных учреждениях. В 2008 году стал лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия». До 2018 года работал заместителем гендиректора и руководителем АНО «Республиканский информационно-консультационный центр», а затем переехал в подмосковный Красногорск, администрацию которого возглавлял будущий глава Башкирии Радий Хабиров, где руководил местным избиркомом. В марте 2019 года по предложению господина Хабирова стал председателем Контрольно-счетной палаты региона.

Наталья Балыкова