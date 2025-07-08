Представитель главы Башкирии в Курултае перешла в администрацию Радия Хабирова

59-летняя Альбина Воробьева, с 2003 года представлявшая в Курултае Башкирии президента и главу республики, покинула должность и назначена советником руководителя его же администрации. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Курултая.

Пост советника руководителя администрации был введен в реестр должностей госслужбы 7 июля указом Радия Хабирова.

Альбина Воробьева родилась в 1966 году в Уфе. Высшее образование получила по специальности «Правоведение» в Башкирском государственном университете. Работала на различных должностях в юрфаке этого же вуза и администрации президента Башкирии (в том числе, начальником государственно-правового управления президента и главы республики). С 2003 года непрерывно была полномочным представителем региональных руководителей в парламенте Башкирии.

Идэль Гумеров