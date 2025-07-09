Ладожский мост разведут дважды 9 июля из-за недавней аварии на ЛЭП

Ладожский мост на 20-м километре трассы Р-21 «Кола» разведут дважды — в период с 10:00 до 10:45 и с 15:00 до 15:45, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение автомобилей в этот период будут полностью перекрывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

Такая ситуация произошла из-за того, что случилась авария на линии электроснабжения, из-за чего были отменены разводки, запланированные на 7 и 8 июля. В итоге у моста скопились несколько судов. Исправить ситуацию удалось только к 22:30 9 июля.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят автомобилистам извинения за временные неудобства и просят учесть указанную выше информацию при планировании маршрутов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 3 июля Ладожский мост внепланово разводили из-за прохода вверх по Неве брига «Россия» — участника праздника выпускников «Алые паруса».

Андрей Маркелов