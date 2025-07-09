На Ставрополье переобучение по нацпроекту прошли 280 человек

В Ставропольском крае реализуют мероприятия, направленные на содействие трудоустройству. В частности, жители региона могут пройти переобучение и освоить новую профессию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, работа в данном направлении проходит в рамках нацпроекта «Кадры». На переобучение ставропольцев в 2025 году уже направили 212 млн руб.

Благодаря такому механизму новые профессии освоили 280 человек. Некоторые из них уже нашли работу по новой специальности, пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко