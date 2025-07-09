«Невинномысский азот» инвестирует 5-7 млрд рублей ежегодно

«Невинномысский азот» ежегодно инвестирует 5-7 млрд руб. в развитие производства. Об этом сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на главу Невинномысска Михаила Миненкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По словам господина Миненкова, предприятие является монополистом по ряду продуктов на российском рынке и показывает рост на 105% каждый год. Компания — единственная в стране производит нитрат калия, меламин и уксусную кислоту.

«Больше старого Азота, который дымил и коптил, нет. Это новое, экологически чистое производство»,— отметил Михаил Миненков.

Город развивается комплексно — помимо химической промышленности здесь работают переработчики, логисты, развивается образовательный туризм. В Невинномысске функционируют 4 высших учебных заведения и 7 техникумов, где обучаются 11 тыс. студентов. Планируется дальнейшее развитие химической отрасли, энергетики с установкой дополнительного ветропарка, а также птицепереработки, приводятся в сообщении слова главы администрации Невинномысска.

«В туристической сфере город намерен увеличить гостиничный фонд с нынешних 1,8 тыс. до 10 тыс. мест. Трафик по трассе вырос с 18,7 тыс. автомобилей в день до 80 тыс. Сегодня Невинномысск-Минводы по интенсивности, как Москва-Воронеж»,— сравнил господин Миненков.

Валентина Любашенко