В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 2:45 мск объявлен режим беспилотной опасности. Оповещение появилось в приложении МЧС России.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — написано в сообщении.

О закрытии аэропортов Нижнекамска и Казани пока не сообщалось.

Это уже второй случай введения режима беспилотной опасности в республике за текущую неделю. Предыдущий раз такой режим объявляли в понедельник, 7 июля. Он продлился чуть более 6 часов. За период с 30 июня по 6 июля режим беспилотной опасности в Татарстане вводили пять раз.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь было уничтожено и перехвачено 86 украинских беспилотников. Большая часть БПЛА была сбита над Курской (23), Брянской (16) и Тульской (15) областями. Также дроны перехватывались над территориями Белгородской, Орловской, Московской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областей.

Анар Зейналов