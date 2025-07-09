Корейские специалисты разработают проект мультицентра для Тюмени

В Тюмени на месте концертного зала «Золотые ворота Сибири» планируют построить мультицентр, который должен открыться в 2029 году. Проектную документацию в течение года разработает южнокорейская компания H+, сообщили в пресс-службе почетного консула республики Корея в Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предполагается, что у центре появятся концертные, танцевальные и фитнес-залы, ресторан, пятизвездочный отель и апартаменты. Почетный генеральный консул республики Корея в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Самкаев назвал Южную Корею одним из ключевых партнеров России. «Реализация проекта мультицентра в Тюмени — это яркий пример укрепления российско-корейского партнерства, которое выходит на новый уровень. Участие корейской компании в разработке столь масштабного объекта подчеркивает доверие между нашими странами и взаимное стремление к обмену инновационными технологиями и опытом»,— сказал он.

При этом корейские специалисты считают, что модернизировать здание «Золотых ворот Сибири» уже невозможно из-за его технических и архитектурных особенностей. Зал начал работу в 1975 году и реконструирован в 2015 году.

Напомним, весной на втором этаже зала «Золотые ворота Сибири» произошло возгорание на площади 20 кв. м. На месте работали 12 единиц основной и специальной техники, 39 пожарных. Погибших и пострадавших не было.

Ирина Пичурина