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«Золотые ворота Сибири» горели в Тюмени

В Тюмени произошло возгорание на втором этаже в концертном зале «Золотые ворота Сибири» на площади 20 кв.м. по ул. Герцена 87. Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, сейчас пожар ликвидирован.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На месте работали 12 единиц основной и специальной техники, 39 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области»,— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Мария Шараева

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