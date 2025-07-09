Единороссы выдвинули кандидатов на муниципальных выборах в Красноярском крае

Региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) в Красноярском крае утвердило своих кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре 2025 года. Решения были приняты на региональной партконференции, состоявшейся 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Кандидатом в депутаты красноярского городского совета по одномандатному округу №5 стал ветеран СВО Ильяс Валеев. Его кандидатуру выдвинул президиум регионального политсовета»,— говорится в сообщении РО по итогам конференции. Как писал «Ъ-Сибирь», депутатский мандат стал вакантным в январе 2025 года, когда свои полномочия досрочно сложил единоросс Павел Креско.

В общей сложности конференция РО ЕР утвердила 552 кандидата. В частности, пройдут выборы депутатов первого созыва в 28 недавно созданных муниципальных округах.

Валерий Лавский