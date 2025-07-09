Адвокат в Хабаровске осужден на четыре года за мошенничество на 1 млн руб.

Центральный районный суд Хабаровска признал виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) местного адвоката, сообщила прокуратура Хабаровского края. С учетом позиции гособвинителя наказание составило четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Также он лишен права на адвокатскую практику на три года.

Судом установлено, что в 2023 году адвокат получил от своего деньги, пообещав путем дачи взятки освободить от уголовного преследования гражданскую жену этого знакомого. Как сообщает СУ СКР по региону (https://t.me/su_skr27/2678), в отношении женщины проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению ее причастности к наркодилерству. Под видом дачи взятки адвокат похитил у этого знакомого часть оговоренной суммы в размере 1 млн руб. Потерпевший сообщил в правоохранительные органы, и при передаче очередной части средств в размере 100 тыс. руб. адвокат был задержан.

По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Андрее Ломоносове, который специализировался на уголовных делах. Приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск