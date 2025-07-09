В Якутии стартовала XXII спартакиада по национальным видам спорта Игры Манчаары

Более 1,5 тыс. спортсменов и около 7 тыс. участников различных программ собрало в Таттинском улуса Якутии открытие XXII Игр Манчаары. Об этом 9 июля сообщается на сайте спартакиады. Спортсмены будут соревноваться в 11 национальных видах спорта: хапсагай, мас-рестлинг, якутские прыжки, лёгкая атлетика, национальное многоборье, северное многоборье, настольные игры, гиревой спорт, пулевая стрельба, стрельба из традиционного лука и конные скачки.

Как заявил глава Якутии Айсен Николев, «это самое крупное спортивное мероприятие подобного рода во всей нашей великой стране». «Это показатель того, что мы не только сохранили наши национальные виды спорта — мы их подняли на другой уровень. И сегодня наши виды спорта, будь то хапсагай или мас-рестлинг, широко известны не только по всей РФ, но уже и по всему миру. И я уверен, что это будет опорой для их дальнейшего развития, для их вывода на мировую арену. Это — наш подарок всему миру»,— приводятся его слова на сайте правительства региона.

Господин Николаев также отметил, что благодаря Играм Манчаары район получил мощный импульс к развитию: построены новые объекты, благоустроены территории, и улус преобразился. Директор департамента физкультуры при Минспорта Максим Уразов на церемонии открытия выразил уверенность, что на новых спортивных объектах международного уровня еще будут проводиться крупные международные соревнования. Он также попросил власти региона поддержать будущие инициативы.

Николай Борисов, Якутск