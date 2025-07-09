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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: в проект бюджета ЕС до 2034 года включили €100 млрд для Украины

Еврокомиссия добавила в проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы статью на €100 млрд для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По данным агентства, Еврокомиссия обосновывает создание такого фонда необходимостью «поддержки стабильной финансовой помощи Украине».

С начала российско-украинского конфликта Евросоюз предоставил Киеву €160 млрд финансовой, экономической и военной помощи через отдельные программы, кредиты и займы. Еврокомиссия предлагает включить поддержку Украины в бюджет ЕС как обязательную статью расходов на период 2028-2034 годы. Бюджет ЕС планируется на семь лет, принимается единогласно странами-членами, на его основе утверждаются годовые бюджеты.

Еврокомиссия планирует представить проект бюджета на 2028–2034 годы на следующей неделе. Переговоры по нему могут продлиться до конца 2027 года, но должны завершиться компромиссом.

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