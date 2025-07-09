В Приморье из-за жары ограничили движение фур

Власти Приморского края ограничили движение большегрузных автомобилей на период повышенной температуры воздуха. Как пояснила пресс-служба правительства края, это делается «для сохранения транспортных артерий».

«Днём при температуре выше 32 градусов большегрузам запрещено передвигаться по региональным трассам, а также въезжать в города. Движение разрешено только в ночные часы. Запрет будет действовать до спада высоких температур»,— говорится в сообщении.

При высокой температуре воздуха «дорожная инфраструктура подвергается повышенному риску повреждения — покрытие размягчается, что может привести к образованию колеи и снижению сцепления колес автомобилей с дорогой», пояснили в правительстве края.

Ограничение не распространяется на автобусные пассажирские перевозки, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почты и ряда других товаров. Без ограничений также сможет передвигаться техника силовых структур.

В последние две недели в Приморье отмечается аномально жаркая погода, температура воздуха повышается до 35 градусов.

Алексей Чернышев, Владивосток