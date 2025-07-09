«Роскосмос» заморозил «Скиф» и «Марафон» для экономии бюджета

Госкорпорация «Роскосмос» приостановила проекты по созданию спутниковых группировок широкополосного доступа «Скиф» и интернета вещей «Марафон IoT» для сокращения расходов бюджета. Об этом «РИА Новости» заявил гендиректор Дмитрий Баканов.

По словам главы «Роскосмоса», некоторые проекты из предыдущей версии нацпроекта было решено предложить бизнесу. «Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть»,— пояснил господин Баканов.

При этом многоспутниковая система «Сфера», частью которой должны были стать эти проекты, сохраняет актуальность. Глава «Роскосмоса» назвал её интегрированной орбитальной группировкой РФ, включающей системы связи на геостационарной, высокоэллиптической и низкой орбитах, аппараты радиолокационной и оптико-электронной съемки, а также навигацию ГЛОНАСС.

18 июня президент РФ Владимир Путин утвердил новый национальный проект «Космос» с общим финансированием 4,4 трлн руб. до 2036 года. Проект включает восемь направлений — от спутниковой связи до пилотируемой космонавтики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заправлены в бюджеты космические траты».