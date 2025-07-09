Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-8» штатно вошел в атмосферу Земли

Отстыковавшийся от космической станции грузовой китайский космический корабль «Тяньчжоу-8» контролируемо вошел в атмосферу в 6:42 (1:42 мск), следует из сообщения информагентства «Синьхуа» со ссылкой на Китайское управление пилотируемых космических полетов.

Как сообщается, большинство компонентов космического корабля сгорело в плотных слоях атмосферы. Некоторые обломки упали в «обозначенную безопасную морскую зону».

«Тяньчжоу-8» с расходными материалами для астронавтов орбитальной космической станции «Тяньгун», топливом и испытательным оборудованием был запущен на орбиту с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) 15 ноября 2024 года. 8 июля в 15:09 (10:09 мск) грузовик покинул комплекс космической станции и перешел в фазу самостоятельного полета.

Эрнест Филипповский, Хабаровск