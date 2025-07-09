Трамп заявил, что не позволит коммунисту стать мэром Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит «демократического социалиста» на посту мэра Нью-Йорка, имея в виду кандидата от демократов Зохрана Мамдани.

«Если коммунист будет избран для того, чтобы руководить Нью-Йорком, то ничего не будет прежним. Мы приведем Нью-Йорк в порядок. Не могу пока об этом говорить, но мы сделаем Нью-Йорк вновь великим»,— сказал господин Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Президент США призвал жителей Нью-Йорка не голосовать за господина Мамдани. «По моему мнению, этот человек мало на что способен, кроме того, чтобы нести ерунду»,— сказал он.

Выборы мэра Нью-Йорка пройдут в ноябре. Действующий мэр города Эрик Адамс будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. Ранее он избирался на упомянутый пост от Демократической партии США. В Нью-Йорке традиционно сильны позиции демократов.

33-летний Зохран Мамдани — политик-центрист без большого опыта, занимающий настолько левые позиции, что Дональд Трамп назвал его «стопроцентным коммунистическим сумасшедшим». Господин Мамдани — индиец и мусульманин, ставший гражданином США только в 2018 году. По всем вопросам внутренней и внешней политики он примыкает к самому крайнему крылу Демократической партии: выступает за фактически бесконтрольную миграцию, поддерживает социалистические эксперименты в экономике, требует «глобализации интифады», обвиняет Израиль в геноциде палестинцев.