В результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске пострадали четыре человека

Вследствие атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил проникающее ранение грудной клетки, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух курянок и ребенка выявлены ожоги, их направляют в областную больницу.

Александр Хинштейн заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь, и подчеркнул, что будет лично контролировать их состояние.

Алина Морозова