Госдеп: США не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее

США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать поставки оружия. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По словам госпожи Брюс, недавнюю паузу в поставках не стоит воспринимать как «новый подход или позицию» правительства США. «Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины»,— сказал пресс-секретарь, добавив, что администрация США заботится о том, чтобы у украинцев «было то, что им нужно».

Ранее американские СМИ сообщили, что США отложили поставки Украине десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. По информации изданий, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче.

7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что США все-таки намерены поставлять Украине оружие, чтобы страна имела «возможность обороняться».