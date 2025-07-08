США ввели санкции против двух граждан и четырех фирм из КНДР и РФ

США ввели санкции против гражданина КНДР Сон Кум Хёка за связь с хакерской группой Andariel (группа уже включена в санкционный список США), а также против находящегося в России Гайка Асатряна. Сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

Сон Кум Хёка обвинили в краже данных американских ИТ-работников, а также в участии в попытке взлома Министерства финансов США, Гайка Асатряна — в посредничестве.

Кроме Сон Кум Хёка и Асатряна под санкции попали четыре организации, по мнению властей США, также связанные с киберпреступностью — российские «Асатрян» и «Фортуна», а также базирующиеся в КНДР Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation.

По данным американских властей, попавшие под санкции юридические и физические лица в кражи данных ИТ-работников из США для получения работы в иностранных фирмах. Все это проделывается с целью получения доходов для северокорейского правительства, а в частности — для поддержки программ по оружию массового поражения и баллистическим ракетам, сказано в сообщении Госдепартамента.