Кудерметова и Мертенс прошли в полуфинал Wimbledon в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и спортсменка из Бельгии Элиз Мертенс стали полуфиналистками на турнире Wimbledon. Они обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Эрин Рутлиф из Новой Зеландии.

Встреча продолжалась 1 час и 46 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу госпожей Кудреметовой и Мертенс. В полуфинале они сыграют с австралийской теннисисткой Оливией Гадеки (103-е место рейтинга WTA) и спортсменкой из США Дезире Кравчик.

3 июля россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила десятой ракетке мира американке Эмме Наварро в матче второго круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде состоится 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.