Трамп введет пошлины в 50% на импорт меди

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлину в 50% на импорт меди, сообщило Bloomberg. Он не уточнил, с какого момента их планируется ввести, однако после этого заявления фьючерсы на медь на Нью-Йоркской бирже подскочили на 17%, что является дневным рекордом с начала ведения статистики (1988 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Потребление меди в США в 2024 году составило 1,6 млн тонн, из которых собственное производство закрывает 850 тыс. тонн, остальное импортируется. Главным торговым партнером по этому товару является Чили (38% всего американского импорта), далее следует Канада с 28% и Мексика с 8%, сообщает Bloomberg со ссылкой на Morgan Stanley.

Наталья Скорлыгина