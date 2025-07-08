Двухэтажный гаражный кооператив загорелся в Сочи

Пожарные потушили возгорание в двухэтажном гаражном кооперативе на улице Донской в Сочи, охватившее площадь 250 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Подразделения службы экстренного реагирования выехали на место происшествия в 20:25. Пожар удалось локализовать в 20:58 на той же площади. Для тушения возгорания МЧС России было задействовало четыре единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Лия Пацан