Двухэтажный гаражный кооператив загорелся в Сочи
Пожарные потушили возгорание в двухэтажном гаражном кооперативе на улице Донской в Сочи, охватившее площадь 250 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: соцсети
Подразделения службы экстренного реагирования выехали на место происшествия в 20:25. Пожар удалось локализовать в 20:58 на той же площади. Для тушения возгорания МЧС России было задействовало четыре единицы техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.