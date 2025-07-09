Факторы роста не сыграли

Факторинговый рынок, который уверенно рос весь прошлый год и лишь немного притормозил в первом квартале этого, во втором показал отрицательную динамику. Совокупный портфель факторинговых компаний (ФК) сократился на 2,3%, при этом семь игроков из топ-10 показали уменьшение портфеля. Участники рынка связывают такую динамику в первую очередь с высокой ключевой ставкой ЦБ, эффект от снижения которой пока не успели оценить, и ждут восстановления в третьем квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) консолидировала предварительные данные о рынке факторинга на 1 июля 2025 года (есть в распоряжении “Ъ”). Согласно им, факторинговый портфель на 1 июля 2025 года составил 2,4 трлн руб., что на 2,4% больше, чем годом ранее. Число активных клиентов за январь—июнь 2025 года составило 16,6 тыс. компаний, увеличившись на 18,6% по сравнению с январем—июнем 2024 года.

В то же время по сравнению с предыдущим кварталом (данные на 1 апреля, см. “Ъ” от 9 апреля) совокупный факторинговый портфель рынка снизился на 2,3%, или 57 млрд руб. Ранее снижение совокупного портфеля рынка по итогам вторых кварталов наблюдалось в 2022 (–4%) и 2020 (–6%) годах. А вот число активных клиентов квартал к кварталу, напротив, выросло — на 16% (+2,27 тыс.).

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. Он позволяет, например, продавцу товара по договорам с отсрочкой платежа получить деньги сразу, но не с покупателя, а с факторинговой компании. ФК же получает деньги уже с покупателя товара.

«Рост количества активных клиентов во многом обеспечивается за счет увеличения охвата компаний из сферы среднего и малого бизнеса ФК соответствующей специализации,— отмечает старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.— При этом закономерным следствием неблагоприятной конъюнктуры процентных ставок является стагнация факторингового портфеля, наблюдаемая во втором квартале 2025 года».

По данным АФК, динамику хуже рынка по совокупному факторинговому портфелю из крупных факторов во втором квартале показали «ВТБ факторинг» (–19,3%), «РСХБ Факторинг» (–9%), МКБ (–3%) и «Сбербанк Факторинг» (–2,9%). В «ВТБ Факторинге» и «Сбербанк Факторинге» не ответили на запрос “Ъ”. В «РСХБ Факторинге» отметили, что в целом по полугодию динамика положительная. «Портфель первого квартала формируется под влиянием выдачи финансирования в конце года. На четвертый квартал исторически приходится наибольший объем выплаченного финансирования,— пояснил гендиректор "РСХБ Факторинга" Михаил Яценко.— При сроке оборачиваемости портфеля в 90 дней итоги второго квартала напрямую зависят от объема финансирования за январь—март, когда традиционно идет спад деловой активности».

По словам исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, основной фактор снижения портфеля — стоимость рублевой ликвидности. «Учитывая, что в топ-10 портфель снизился у семи игроков, крупные клиенты не выбирают лимиты по текущим ставкам, так как снижают объемы отгрузок с отсрочкой платежа в пользу предоплаты либо финансируют оборотный капитал из собственных средств, включая доходы от коротких депозитов»,— отмечает он

По словам Михаила Яценко, снижение ключевой ставки до 20% с предыдущих 21% пока не оказало существенного влияния на спрос: «Эффект от снижения ставки может проявиться во втором полугодии». В третьем квартале он ожидает умеренных темпов роста. «Классическое факторинговое финансирование достаточно короткое, поэтому в периоды острого стресса в экономике факторинговый бизнес может быстро затормозить, а затем так же быстро перейти к росту»,— указывает Дмитрий Шевченко. С учетом этого по мере снижения ключевой ставки можно ожидать постепенного возобновления роста рынка, заключает он.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская