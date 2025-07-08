Лукашенко рассказал, что Путин угощал его козьим молоком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посетил Могилевский племенной завод по выращиванию коз. Прежде чем попробовать местную продукцию, господин Лукашенко спросил, есть ли у козьего молока специфический запах. Ему ответили утвердительно. Тогда он сказал, что его быть не должно, и привел в пример российскую продукцию, которой его угощал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

«Я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы думал бы, коровье», — заявил господин Лукашенко. кадры с его словами публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Сегодня, в ходе этой же рабочей поездки, президент Лукашенко призвал убрать с территории Белоруссии поваленные деревья. Он сделал выговор местным чиновникам из-за того, что в регионе «гниет» ценный строительный материал.