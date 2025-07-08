Миллиардер Струков сдавал квартиру следователю за 10 тыс. рублей в месяц

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура представила новые доказательства коррупционной деятельности зампреда заксобрания Челябинской области Константина Струкова. По данным надзора, он использовал должность для лоббирования интересов своих компаний, в том числе через назначение лояльных чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В обновленном иске утверждается, что господин Струков сдавал квартиру начальнику регионального управления СКР за 10 тыс. руб. в месяц при рыночной цене 100 тыс. руб. Также он, как утверждает Генпрокуратура, помогал скрывать активы экс-губернатора Михаила Юревича, объявленного в розыск.

Напомним, прокуратура требует изъять в доход государства акции 11 компаний господина Струкова, включая ПАО «Южуралзолото», на сумму свыше 200 млрд руб. Часть доходов, по данным ведомства, выводилась за рубеж через родственников.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Депутатские связи предъявили правосудию».