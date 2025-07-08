Работу полигона по приему отходов в Тосненском районе приостановили из-за нарушений

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проведенной проверки потребовала приостановить деятельность полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тосненском районе. Объект работал с нарушениями законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что проектная вместимость полигона, эксплуатацией которого занимается ООО «Эко Плант», исчерпана, превышение составляет более 100 тыс. тонн.

В целях восстановления прав жителей региона на благоприятную окружающую среду природоохранный прокурор направил исковое заявление в Тосненский городской суд. Иск был удовлетворен — пользователю полигона предписали прекратить деятельность по приему и размещению ТКО и иных отходов до устранения выявленных нарушений закона.

Исполнение решения суда, а также фактическое устранение нарушений в настоящий момент находится на контроле природоохранной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура по итогам проверки исполнения законодательства в сфере соблюдения пожарной безопасности выявила нарушения в деятельности компании, занимающейся лесозаготовками в Лужском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик