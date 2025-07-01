Нарушения правил пожарной безопасности нашли у лесозаготовщиков в Ленобласти
Лужская городская прокуратура по итогам проверки исполнения законодательства в сфере соблюдения пожарной безопасности выявила нарушения в деятельности лесоарендатора в Ленинградской области.
Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что компания ООО «Альфа», осуществляющая лесозаготовку на территории Жельцевского участкового лесничества ЛО ГКУ «Ленобллес», допустила нарушения, которые выразились в недостаточности мероприятий по противопожарному обустройству лесов и их обеспечению средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
Данный факт послужил основанием для внесения представления в адрес руководителя компании. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль прокуратуры, уточнили в ведомстве.
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