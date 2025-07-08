«Магнит» планирует выйти на полную мощность производства зелени в 2026 году

Производственный комплекс «Зелень Юга» краснодарской компании «Магнит» планирует выйти на полную мощность в 2026 году и расширить географию поставок. В 2025 году центр намерен выпустить более 500 т готовой продукции. Об этом сообщила пресс-служба ретейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Зелень Юга» запустили в 2024 году. На предприятии выращивают зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, шпинат мини, мяту, базилик и рукколу. По состоянию на июль 2025 года продукция под брендом «М Свежесть» поставляется в более чем 4,6 тыс. магазинов в Южном и Центральном федеральных округах.

Центр зеленых культур расположен на территории Индустриального парка компании в Краснодаре. Общая площадь теплиц составляет 12 га. Плановый объем реализации превышает 1,2 тыс. т зелени в год. Предполагается, что предприятие закроет 35% от общей потребности розничной сети.

Лия Пацан